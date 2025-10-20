Лукашенко назвал Мордовию одним из лидеров России и предложил снять кино

Опубликовано: 20.10.2025 12:18 , Обновлено: 20.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября провёл официальную встречу с Артемом Здуновым, главой Республики Мордовия. Этот российский регион белорусский Президент назвал одним из лидеров соседнего государства и предложил сотрудничество в самых разных сферах - от сельского хозяйства, инновационного промышленного производства до кинематографа.

Как сообщили в Администрации Президента (АП), это уже вторая встреча Лукашенко с Здуновым. На ней он выказал пожелания “амбициозных энергичных действий” и “достойных прорывных проектов” со стороны российских партнёров. По данным АП, в 2024 году товарооборот Беларуси с этим российским регионом превысил 130 млн долларов, однако Лукашенко считает, что “это далеко не предел” двухстороннего партнёрства.

“Мордовия – один из лидирующих регионов России по доли инновационной продукции в объёме промышленного производства, если брать общий объем”, - заявил Лукашенко, чьи слова передал Telegram-канал “Пул Первого”.

Президент Беларуси заявил, что стороны “наметили конкретные планы по инновациям” и предложил главе Мордовии налаживать более “профильное” сотрудничество - развивать двухсторонние связи между профильными институтами в сфере информационных технологий, “делиться опытом” в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта.

Лукашенко предложил Мордовии белорусскую сельхозтехнику, а также воспользоваться производственными мощностями компании “Белмедпрепараты” для выпуска лекарств мордовской компанией “Промомед”. Кроме того, глава госудраства высказался за сотрудничество в сфере образования между медицинскими вузами двух республик, а также предложил сотрудничество российским кинематографистам.

Последним он предложил в Беларуси снять сериал про Ли Харви Освальда, который, согласно общепринятой версии, убил президента США Джона Ф. Кеннеди. Как известно, в 1960-е годы он почти два с половиной года жил в Минске и работал токарем на одном из местных заводов.

“Эта тема в США нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм”, - озвучил свою идею Лукашенко, предложив российским кинематографистам “кадровую помощь”, съёмочную площадку и пообещав заняться “поиском финансирования” будущей картины. Президент выразил уверенность в том, что в результате может получиться “интереснейший фильм”.

Впрочем, в АП не исключили возможность совместных съёмок фильмов на другую тематику, в том числе, ” в белорусско-российском направлении”. По мнению Лукашенко, там “много общих” тем, в том числе исторических, “очень полезных для нас в том числе”.