Лукашенко назначил нового командующего ПВО и ВВС Беларуси

Опубликовано: 13.12.2022 14:52 , Обновлено: 13.12.2022

Александр Лукашенко 13 декабря назначил командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси. Им стал полковник Андрей Лукьянович, который до этого занимал должность начальника авиации и заместителя командующего ВВС и войсками ПВО.

“Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве”, - заявил Александр Лукашенко Андрею Лукьяновичу и Сергею Алейнику (назначенному министром иностранных дел Беларуси).

По его словам, и министра, и командующего ждёт непростая ситуация. “Нелегко будет”, - сказал он им.

В ноябре 2022 года Александр Лукашенко уволил с поста командующего ПВО и ВВС Игоря Голуба, но оставил тому право ношения военной формы одежды и знаков различия. О причинах увольнения в запас официально не сообщали.