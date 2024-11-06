Лукашенко напомнил мэру Минска про «должок» и потребовал «поделить город на куски»

Опубликовано: 06.11.2024 14:59 , Обновлено: 06.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября напомнил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву про "должок", а именно, про обещание "поделить Минск на куски", "дошлифовать" город и "добавить" что-то в центре.

“У тебя должок. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как его дошлифовать”, - процитировала Лукашенко пресс-служба его Администрации.

После торжественной церемонии открытия нового бассейна международного стандарт в Минске, на улице Кальварийская вблизи станции метро “Молодежная”, Лукашенко отметил, что этот микрорайон уже “довели до ума”. Однако он потребовал пристального внимания и для других “основных мест, особенно в центре”.

“Я всегда держал эти площади, но, не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить”, - поручил мэру города Лукашенко, потребовав, чтобы решения принимались согласно рекомендациям архитекторов.

При этом уделить внимание президент потребовал не только центру города, но окраинам, для чего, по его мнению, Минск следует “на куски поделить”.

“Даже не на районы, а еще мельче. И посмотреть”, - пояснил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре Лукашенко поручил чиновникам “подталкивать” белорусов к тому, чтобы те строили жильё за пределами городов, и особенно — столицы. По его словам, для этого нуждающимся нужно создать “необходимые условия”, благодаря которым они задумаются и начнут воздвигать будущие стены в деревнях и посёлках.

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