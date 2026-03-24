Лукашенко летит в Северную Корею

Опубликовано: 24.03.2026 10:07 , Обновлено: 24.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил ответить на приглашение Ким Чен Ына и 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР.

По данным пресс-службы Дворца Независимости, в планах у глав государств переговоры о “всем спектре направлений развития белорусско-корейских отношений”.

Также стороны намерены определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя Государственных дел КНДР

Александр Лукашенко заявил, что единогласное решение Верховного Народного Собрания отражает “коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку последовательного курса Ким Чен Ына”.