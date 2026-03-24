Лукашенко летит в Северную Корею
Президент Беларуси Александр Лукашенко решил ответить на приглашение Ким Чен Ына и 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР.
По данным пресс-службы Дворца Независимости, в планах у глав государств переговоры о “всем спектре направлений развития белорусско-корейских отношений”.
Также стороны намерены определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты.
Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя Государственных дел КНДР
Александр Лукашенко заявил, что единогласное решение Верховного Народного Собрания отражает “коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку последовательного курса Ким Чен Ына”.
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