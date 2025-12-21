Лукашенко летит в Санкт-Петербург

Опубликовано: 21.12.2025 08:36 , Обновлено: 21.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21–22 декабря посетит Санкт-Петербург. Там пройдут саммиты ЕАЭС и СНГ. В пресс-службе сообщили, что в рамках визита он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что в понедельник также намечена «неформальная встреча глав государств» СНГ. Но даже на ней они собираются «оценить перспективы» интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года.

«Мы с Путиным уйдем»

Ранее во время выступления на Всебелорусском народном собрании (ВНС) Александр Лукашенко назвал Россию своим главным союзником и высказал надежду, что и после его ухода новые власти Беларуси сохранят тесные связи.

«Мы с Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот Союз. Я считаю, что правительству и парламенту следует уделить особое внимание этой системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков», — призвал он чиновников.