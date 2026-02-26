Лукашенко: белорусы перестали ездить в Европу

Опубликовано: 26.02.2026 15:50 , Обновлено: 26.02.2026

Президент Беларуси на заседании Высшего госсовета Союзного государства (объединение России и Беларуси) в Москве заявил, обращаясь к Владимиру Путину, что белорусы перестали ездить в Европу и чаще стали — в Россию и Китай.

«Владимир Владимирович, вы должны заметить, мне вчера доложили как раз. Наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток. Меньше, конечно, в Китай, больше в Москву, в Российскую Федерацию», — заявил он.

По словам Лукашенко, его данные свидетельствуют о том, что власти Беларуси и РФ все делают правильно.

«Вот что значит идти от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям, — заявил он, предложив развивать ЖД-сообщение. — И вот сегодня мы запланировали рассмотреть вопросы железнодорожного и прочего сообщения между соседними регионами. Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать, быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать вот эти шаги для людей».

“Как только вы ввели дополнительные “Ласточки”, у нас огромное количество белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно”, - заявил Президент.

Также он призвал Путина больше работать над технологическим суверенитетом (независимостью в технологиях), чтобы не пойти по пути Венесуэлы, Кубы или Ирана.

«Только в последние недели, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран — наши общие партнеры — стали объектами грубейшего вмешательства. В первую очередь — через экономику», — констатировал Президент.