Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью

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Опубликовано: 25.10.2025 12:23 , Обновлено: 25.10.2025

Пограничная служба Литвы сообщила, что движение через пункты пропуска на границе с Беларусью возобновилось в субботу в 12:00.

Решением командующего Службой государственной безопасности Рустама Любаева был возобновлен досмотр и пропуск людей и транспортных средств через контрольно-пропускные пункты “Мядининкай” и “Шальчининкай”.

«Это решение было принято после оценки ситуации с точки зрения безопасности и анализа информации о запуске воздушных шаров из Беларуси в Литву, произошедшем вчера вечером», — говорится в заявлении.

По данным Государственной пограничной службы, за время закрытия пунктов пропуска, которое составило немногим более полусуток, в их районе не было зафиксировано инцидентов или конфликтов между ожидавшими водителями.

В ГПК Беларуси подтвердили, что по состоянию на 12:00 движение было возобновлено. А оформление автомобилей литовскими контролирующими службами осуществляется “как на въезд, так и на выезд”.