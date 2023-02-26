Литва стала разворачивать фуры не из стран Шенгена

Опубликовано: 26.02.2023 17:03 , Обновлено: 26.02.2023

В Администрация транспортной безопасности Литвы сообщили, что стали проверять документы у водителей фур, которые следуют из Польши. Не имеющих разрешение на транзит через Литву, разворачивают обратно.

Такой внезапный пограничный контроль на границе с Польшей литовские чиновники ввели в ночь на воскресенье. Таким образом там хотят уменьшить нагрузку на своих КПП на границе с Беларусью.

“Должностные лица проверяют наличие у водителей машин, зарегистрированных в третьих странах, разрешения на проезд через Литву. При отсутствии необходимых документов они следовать через Литву не смогут”, - передает российское агенство ТАСС сообщение литовской службы.

Как долго будет действовать новый режим пропуска на территорию Литвы, зависит от развития ситуации, пояснили там.

Напомним, после того, как польские власти запретили фурам не из Европы пересекать КПП на границе с Беларусью, многие водители были вынуждены ехать через Литву. В итоге на границе Литвы и Беларуси скопились пробки в десять раз больше обычных. В свою очередь, белорусские власти разрешили польским фурам проезжать только через польскую границу, запретив въезд через Литву и Латвию.

Однако в Польше сообщили, что ситуация с транспортным коллапсом на границе потихоньку меняется. Там до сих пор около 2000 грузовиков ждут проезда из Польши в Беларусь. Самая сложная ситуация сложилась на единственном действующем на границе с Беларусью КПП для фур “Кукурыки-Козловичи”. Время ожидания там составляет до 35 часов. Представители Палаты налогового администрирования Польши уточнили, что ситуация улучшается и уже лучше, чем неделю назад.