Литва с Польшей решили потратить почти 2 млн евро на совместную охрану границы с Беларусью

Опубликовано: 29.08.2025 08:41 , Обновлено: 29.08.2025

Службы охраны государственной границы Литвы 28 августа объявила о старте совместного с Польшей проекта по укреплению охраны границы с Беларусью. Потратить на реализацию проекта планируют 1 999 950 евро, причём большую часть суммы - 1 599 960 евро - страны рассчитывают получить из фондов ЕС.

В пресс-службе Службы охраны госграницы Литвы сообщили, что усилить охрану границы с Беларусью планируют с помощью неких технологических решений, приобретения специализированного оборудования, расширения использования уже закупленных беспилотных летательных аппаратов для мониторинга приграничья на участке протяженностью 104 км, а также повышения эффективного сотрудничества литовских и польских пограничных служб.

Причиной для усиления охраны в литовском ведомстве назвали “инструментальную нелегальную миграцию”, которая якобы имеет место со стороны Беларуси, и рост вторичной нелегальной миграции.

Главной целью проекта стороны определили для себя укрепление возможности сотрудничества с ближайшими соседями по выявлению потенциальных “гибридных угроз”, прогнозированию возможных провокаций и эффективному противодействию им совместными усилиями.

В рамках проекта анонсированы совместные тактические учения литовских и польских пограничников по управлению кризисными ситуациями на границе, а также разработка плана мер по управлению потенциальных гибридных угроз.

Проект, рассчитанный на 24 месяца, частично финансируется Программой сотрудничества Литва-Польша Interreg VI-A, частично - Европейским фондом регионального развития.

Беларусь в ООН потребовала от Польши прекратить обвинять её в «инструментализации миграции»

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года представитель Беларуси на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене потребовал отказаться от “необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции”. Все подобные обвинения, прозвучавшие в ООН со стороны делегации Польши, белорусская сторона категорически отвергла.

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«Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики», — процитировало заявление пресс-службы белорусского МИД госагентство БЕЛТА.

В ведомстве заявили, что лишь «меньше половины процента» от всех мигрантов, которые оказываются на территории стран Евросоюза, попадают туда через Беларусь.