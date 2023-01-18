Литва разорвала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Опубликовано: 18.01.2023 16:54 , Обновлено: 18.01.2023

Власти Литвы денонсировали договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью. Об этом сообщили в пресс-службе литовского правительства 18 января.

Там объяснили решение тем, что «в нынешней геополитической ситуации реализация договора невозможна».

В МВД Литвы считают, что Беларусь «заняла конфронтационную позицию как в организации потоков нелегальных мигрантов, так и в непосредственном участии и поддержке российской агрессии».

[info_b]Страны подписали соглашение в Вильнюсе 1 июня 2006 года. В нем была закреплена договоренность о сотрудничестве в области инфраструктуры, защиты окружающей среды, туризма, образования, деловой инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу и т.д.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Латвия решила расторгнуть соглашение с Беларусью о взаимных поездках с 21 сентября 2023 года. Об этом сообщили в белорусском МВД со ссылкой на МИД.