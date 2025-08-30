Литва поставила "зубы дракона" на КПП на границе с Беларусью

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Опубликовано: 30.08.2025 15:30 , Обновлено: 30.08.2025

Литовские военные установили на дорогах возле неиспользуемых пограничных переходов на границе с Беларусью заграждения, которые называются "зубы дракона". Об этом стало известно 30 августа. В Сети также появились фото с мест установки.

Такие же заграждения поставили и на границе с Калининградской областью России, пишут литовские СМИ.

По словам командующего ВС генерала Раймундаса Вайкшнораса, “данная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии”.

“Установленные заграждения — это лишь тактический первый шаг. В дальнейшем вся инженерная схема будет объединена в единую систему», — также сказал он.

Известно, что на неиспользуемых дорогах ограждения устанавливали непосредственно на проезжей части, а на используемых — в легкодоступных местах рядом с ней, чтобы их можно было использовать при необходимости.