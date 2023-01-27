Литва обвинила белорусских пограничников в попытке разбить камеру на границе

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Опубликовано: 27.01.2023 09:38 , Обновлено: 27.01.2023

В Служба охраны госграницы Литвы заявили, что люди, похожие на белорусских пограничников, пытались разбить камеру наблюдения на границе, но не смогли. Что говорит Минск?

По данным литовских пограничников, инцидент произошел 24 января в Лаздияйском районе.

В СОГГ заявили, что люди в масках принесли лестницы, придвинули к забору и перерезали несколько спиральных проволок.

«Один из мужчин взобрался на вершину этой лестницы и попытался ножницами по металлу сбить камеру видеонаблюдения и инфракрасный прожектор. В прошлом литовские пограничники неоднократно фиксировали, как белорусские офицеры носят такие металлические ножницы как во время патрулирования, так и используют их при направлении нелегальных мигрантов в Литву», — утверждают в ведомстве.

Там добавили, что неизвестному удалось слегка погнуть инфракрасный прожектор, но до камеры наблюдения не дотянулся.

На место выбыла патрульная группа СОГГ, а люди в масках «устремились на территорию Беларуси с лестницами».

Также литовские пограничники опубликовали видео:

Что говорят в белорусском ГПК?

В Госпогранкомитете Беларуси на момент написания новости инцидент не комментировали.

Ранее ГПК обвинял Литву в том, что страна «скрывает факты смертей беженцев, делая вид, что трупов на литовской стороне нет». А литовских военных — в «попытках вытеснений мигрантов» на территорию Беларуси.