Литва обвинила белорусов в получении европейского кредита и переправке в Беларусь чипов

Опубликовано: 22.12.2025 13:23 , Обновлено: 22.12.2025

В литовских СМИ появились информация, что Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности Литвы (ДГБ) обвинила группу из литовцев, белорусов и россиян в мошенничестве и получении европейского кредита для закупки и переправки в Беларусь и Россию высокотехнологичного оборудования.

Портал Delfi сообщил, что Сотрудники СРФП задержали членов организованной группы – граждан Литвы, Беларуси и России, а несколько дней спустя был задержан один из “организаторов” – белорус, прибывший в Литву. У всех иностранных подозреваемых были виды на жительство в Литве.

Известно, что обе службы провели расследование и обыски, в ходе которых, госслужбы Литвы обвинили граждан Литвы, Беларуси и России в организации преступной группы, чтобы получать финансовую поддержку ЕС и переправлять произведённую продукцию в Россию и Беларусь.

«Обыски проводились на литовских предприятиях с целью обнаружения различных микросхем, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, поскольку этой деятельностью занимались компании, работающие в Литве, и фактически ими управляли задержанные лица, а именно граждане Беларуси и России», — заявил Даугилас Разаускас, начальник 2-го Специального следственного отдела Службы по расследованию финансовых преступлений.

Власти Литвы подозревают, что речь может идти о 0,5 миллиона евро поддержки. В ДГБ Литвы утверждают, что, используя компании, зарегистрированные в Литве и занимающиеся производством, сборкой и программированием высокотехнологичных микросхем, подозреваемые представили Европейскому космическому агентству (EUSPA) поддельные документы, чтобы получить финансирование ЕС.

Общая стоимость проекта составила более 1,06 миллиона евро, из которых более 745 тысяч евро финансируются EUSPA. На сегодняшний день компания уже получила более 447 тысяч евро.

В Литве утверждают, что подозреваемые перевозили высокотехнологичную продукцию, произведенную, собранную и запрограммированную в Литве, в Беларусь или Россию, тем самым нарушая законы о санкциях, запрещающие это. Причем литовские следователи утверждают, что группа передавала свою продукцию белорусским компаниям, которые Вильнюс признал угрозой национальной безопасности и которые связаны с военно-промышленным комплексом.