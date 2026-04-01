Литва не сообщила Минску ФИО переговорщика — МИД Беларуси
Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что из прессы узнало о том, что правительство Литвы определилось с человеком, который мог бы представлять Вильнюс на официальных переговорах с Минском.
«Мы ознакомились с сообщениями о том, что литовская сторона определилась с кандидатурой для возможного взаимодействия. Однако на сегодняшний день у нас нет какой-либо конкретной и официальной информации ни о том, кто будет представлять Вильнюс, ни о том, какими полномочиями этот человек наделен, ни о том, какое содержание предполагается вложить в такой диалог», — заявил Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси.
По его словам, официальный Минск пока не видел «предметных шагов, которые позволяли бы говорить о готовности литовской стороны к серьезному разговору», но заверил, что власти Беларуси открыты для диалога.
Представитель МИД Беларуси не стал комментировать требования правительства Литвы, которые то выдвинуло в качестве необходимого условия для начала переговоров.
«Мы, безусловно, могли бы провести эту встречу, у нас есть ответственное и назначенное для этого лицо. Но мы четко дали понять как нашим стратегипартнерам, так и всему обществу, что у нас есть определенные условия. Не может быть так, чтобы одна сторона готовилась, а другая ничего не делала», — заявила премьер-министр Литвы во вторник в интервью телеканалу TV3.
Условия Литвы такие:
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прекращение полетов метеорологических зондов, используемых для контрабанды;
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все литовские грузовики должны быть возвращены без каких-либо дополнительных налогов или финансовых штрафов;
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власти Беларуси должны пресечь потоки нелегальных мигрантов через границу.