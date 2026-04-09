Литва начала опустошать склады гражданской обороны на границе с Беларусью

Опубликовано: 09.04.2026 11:16 , Обновлено: 09.04.2026

Национальный центр управления кризисами Литвы (NKVC) начал опустошать склады с запасами государственной гражданской обороны, расположенные в непосредственной близости от границы с Беларусью. Об этом на днях литовскому Сейму отчитался глава Бюро планирования NKVC Ауримас Гушчюс.

Полностью опустошить склады с запасами государственной гражданской обороны в приграничье на востоке страны Литва планирует в 2027 году, отчитался представитель NKVC. Запасы решили переместить в “более безопасное место”.

[inf]Национальный центр управления кризисами Литвы (NKVC) — ключевой государственный орган, созданный для обеспечения безопасности, управления кризисами и гибридными угрозами. Центр координирует действия ведомств при пограничных инцидентах, кибератаках и поиске опасных объектов.[/inf]

Согласно отчёту ведомства, со складов, расположенных вблизи белорусской границы, уже перевезены в центральную Литву порядка 60% запасов, на очереди - средства гражданской защиты, находящиеся в ведении Департамента пожарной охраны и спасения. Их пообещали перевезти в центр и на север страны в будущем году По эти цели ещё предстоит построить два новых склада государственного резерва, передало литовское издание lrt.lt.

В феврале этого года другое литовское агентство BNS сообщило, что строительство нового государственного резервного склада площадью почти 2 тысячи квадратных метров в Шяуляе, недалеко от аэропорта, компания Raseinių statyba оценила почти в 2,3 миллиона евро. Департамент пожарной охраны и спасения Литвы подписал контракт с компанией в конце февраля, а ввести его в эксплуатацию рассчитывают к лету 2027 года.

Кроме того, ведётся подготовка к строительству ещё одного государственного резервного склада, но его местоположение пока не разглашается.

По данным BNS, с 2025 года Литва начала активно наращивать запасы государственного резерва. В этом году, по данным агентства, правительство планирует заключить новые контракты на поставки в госрезерв продуктов питания и других товаров, а также топлива.

Согласно данным Национального аудиторского управления, в 2022-2025 годах на накопление и управление госрезервами литовское правительство потратило почти 12,6 млн евро. Информация о размере резервов, их структуре, количестве и местах хранения засекречена.

Государственный резерв используется во время чрезвычайных ситуаций или кризисов, после объявления мобилизации, введения чрезвычайного положения или военного положения.