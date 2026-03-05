Литовского блогера осудили за разжигание ненависти к белорусам

Опубликовано: 05.03.2026 08:47 , Обновлено: 05.03.2026

В среду, 4 марта, Вильнюсский участковый суд вынес обвинительный приговор в отношении литовского блогера Лауринаса Рагельскиса. Его признали виновным в разжигании ненависти к белорусам и евреям, а также в осквернении "места общественного почитания".

По данным литовского портала LRT, уголовное дело в отношении блогера было заведено ещё в 2022 году. Однако заседание суда откладывали шесть раз, в частности из-за того, что мужчина, свободно владеющий литовским языком, требовал от суда перевода всех материалов дела на русский язык. На самих заседаниях впоследствии мужчина также требовал переводчика.

Обвинения Рагельскиу предъявили в том числе за видео, снятые у здания посольства Беларуси в Вильнюсе в октябре 2020 года. В роликах блогера суд усмотрел признаки высмеивания и унижения групп людей по признаку убеждений, политических взглядов и национальности, обвинив его в пренебрежительных высказываниях в адрес белорусов и евреев.

В результате было проведено в общей сложности 67 заседаний, но от обвинительного приговора фигуранта уголовного дела это не спасло. При этом в своём последнем слове обвиняемый вину так и не признал.

Тем не менее, мужчину приговорили к ограничению свободы без интенсивного надзора на один год и девять месяцев . На это время блогеру официально запретили пользоваться социальными сетями, создавать, публиковать, распространять или иным образом делиться любым контентом на любых интернет-платформах и даже комментировать чужие посты в интернете, создавать новые сайты и аккаунты, а также пользоваться аккаунтами других лиц.

По сути, заходить в интернет ему теперь можно исключительно для проведения банковских операций и пользования цифровыми госуслугами, не более того. За этим будут следить специальные IT-специалисты.

Кроме того, блогеру придётся выплатить крупный штраф - 12,5 тыс. евро, бесплатно отработать 100 часов на общественных работах (в учреждениях здравоохранения и социальных услуг, ухаживающих за пожилыми и людьми с инвалидностью) и в течение шести месяцев пройти программу коррекции поведения. Также в течение всего срока наказания мужчина обязан официально работать или зарегистрироваться в Службе занятости.