Литовские власти в отчаянии? В Вильнюсе призвали приравнять контрабандные шары к терактам

Опубликовано: 25.11.2025 14:52 , Обновлено: 25.11.2025

Воздушные шары с контрабандным грузом, пересекающие белорусско-литовскую границу, вывели из себя не только пассажиров Вильнюсского аэропорта, но и политиков. Об этом сообщило местное издание LRT. Социал-демократы уже заявили, что считают пролеты шаров "терроризмом против гражданской авиации". При этом литовские власти признают: стопроцентного решения проблемы у них пока нет.

“Нам нужен результат”

Во вторник ситуация достигла точки кипения. Социал-демократы вызвали на ковёр генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса и командующего Государственной пограничной службой Рустама Любаева. Председатель партии Миндаугас Синкявичюс был категоричен: “Нам нужен результат, и мы хотели бы помочь вам, спросив, какие ресурсы, какие вливания – человеческие, финансовые, технологические – вам нужны, чтобы круг получателей сузился настолько, что сама отправка чего-либо будет лишена экономической логики”.

Политик также добавил, что сейчас, наверное, никто не носит чемоданы, набитые деньгами, а расплачивается криптовалютой, “так что это также говорит о хвосте для деятельности Службы по расследованию финансовых преступлений”.

В свою очередь командующий пограничной службой Любаев заявил, что считает вторжение воздушных шаров “гибридной войной” и обвинил власти Беларуси если не в организации, так “попустительстве” действиям контрабандистов.

“Беларусь охраняет свою границу как свои собственные глаза, даже мышь не пройдёт там без ведома пограничников”, — заявил он.

Откуда контрабанда?

Командующий пограничной службой Любаев, однако, сообщил, что напрямую из Беларуси поступает лишь около половины всех сигарет.

Направление контрабанды Доля в общем объёме Из Беларуси 48% Из Латвии 51,3% Из Калининградской области России 0,3%

Причём общая стоимость изъятых сигарет достигает 19 миллионов евро. А 40,8% табачных изделий попадает через “зелёную” границу, и 80% из них перевозится по воздуху.

“Если раньше контрабанда в больших объемах перевозилась по железной дороге или через государственную границу, через сухопутную границу, то сейчас вся контрабанда (около 80%), которая поступает в Беларусь, перевозится воздушными средствами”, — прокомментировал ситуацию Любаев.

“Можно приравнять к террористическим актам”

В свою очередь, спикер Сейма Юозас Олекас высказал предложение приравнять такую контрабанду к терактам: “Термин “гибридные атаки”, “гибридная война” размывается, и нет никакой ясности. Мне кажется, что то, что происходит с нарушением работы гражданской авиации, можно приравнять к террористическим актам. Гражданская авиация не может функционировать. Мне кажется, тогда международная реакция была бы иной”.

Его поддержал лидер социал-демократов М. Синкявичюс, обращаясь к правоохранителям: “Мы все понимаем контекст, видим его по вечерам или слышим сообщения: приостановка авиасообщения, возмущение граждан, у общественности не хватает терпения, бессилие подавляющее”.

“Проявить терпение, чтобы остановить организованную преступность”

Генеральный комиссар полиции А. Паулаускас попытался объяснить сложность ситуации: “Благодаря хорошей работе пограничников контрабандисты предпринимают и другие действия, например, строят нелегальные сигаретные фабрики внутри страны”. При этом он считает, что “в этом случае необходимо будет проявить терпение, чтобы остановить организованную преступность в сфере контрабанды”.

Однако эти слова слабо утешают пассажиров, вынужденных мириться с постоянными задержками рейсов. Как отметил Любаев, “основным инструментом борьбы с контрабандой является криминальная разведка, но это требует больших ресурсов, а результаты достигаются лишь со временем”.

“К сожалению, сегодня мы имеем такие случаи”

Командующий пограничной службой Литвы привёл конкретные примеры проблем в правоприменении: “К сожалению, сегодня мы имеем такие случаи, когда люди годами занимаются контрабандой, наказываются только в административном порядке, накапливают многотысячные штрафы, а государство или государственные служащие не могут их обеспечить. Хороший пример: на прошлой неделе была проведена операция, несколько человек, в отношении которых были применены меры, уже задержаны. Это показывает, что если их не привлечь к ответственности, бороться с этим явлением будет опасно”.

Он также сообщил, что “в ближайшее время министр внутренних дел Владислав Кондратович выступит с предложениями об ужесточении ответственности, применении иных ограничений за контрабанду и расширении применения конфискации имущества”.

Что же в итоге?

Ситуация приобрела характер замкнутого круга. С одной стороны — политики, требующие быстрых результатов. С другой — правоохранители, объясняющие, что “борьба с самодельными дронами и контрабандными воздушными шарами является, по сути, приоритетной задачей для правоохранительных органов, тем более что воздушные шары представляют особую угрозу для гражданской авиации”.

Ранее власти Беларуси призвали Литву провести переговоры на высоком уровне МИДов, однако Вильнюс отказался.