Литовские перевозчики заплатили Беларуси 5 млн евро из-за закрытия границы

Опубликовано: 07.11.2025 09:28 , Обновлено: 07.11.2025

Литовские транспортные компании за неделю выплатили Беларуси около 5 миллионов евро в виде различных сборов за простой более 5 тысяч грузовиков, заблокированных на территории РБ. Об этом в эфире радио LRT заявил вице-президент национальной ассоциации перевозчиков Linava Олег Тарасов.

«За эту неделю, не считая зарплаты водителей, каждый грузовик обходится где-то в тысячу евро. Если речь идёт о 5 тысячах застрявших грузовиков, то перевозчики уже заплатили за эту неделю в белорусский бюджет где-то около 5 миллионов евро», — сообщил Тарасов.

При этом представитель Linava сообщил, что вечером в среду получил известие о готовности белорусской стороны пропустить грузовики через пункт пропуска «Бенякони» (с литовской стороны — «Шальчининкай»). «Мы все сегодня ждём открытия этого пункта», — сказал он.

Однако официальная позиция Минска, озвученная в четверг, оказалась более жесткой. Пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что предложение о частичном открытии границы для заблокированных фур было категорически отвергнуто.

По словам Варанкова, никакого официального обращения от Вильнюса по этому вопросу не поступало, а инициатива была направлена напрямую в Лидский погранотряд. В МИДе подчеркнули, что Беларусь не несет ответственности за последствия одностороннего решения Литвы закрыть границу.

«Вместо [частичных мер] белорусские дипломаты настоятельно призвали литовские власти отменить своё решение о закрытии границы и возобновить работу своих КПП в полном объёме», — следует из заявления.

В МИД РБ заявили, что ждут от Вильнюса «простого и логичного решения», которое «будет иметь устойчивый и предсказуемый характер», и подтвердили готовность к диалогу, но «в интересах своих граждан».

Кризис на границе начался после решения властей Литвы закрыть на месяц пропускные пункты из-за вторжения воздушных шаров с контрабандой, которые мешали работе литвоских аэропортов.

В ответ власти Беларуси ограничили передвижение литовских фур по территории страны, чтобы те не могли покинуть Республику через пункты на латвийской или польской границе.

Таким образом, переговорный процесс по разблокировке тысяч грузовиков зашел в тупик, а финансовые потери литовских перевозчиков продолжают расти.