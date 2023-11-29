Литовская школьница попала в скандал из-за Беларуси

Опубликовано: 29.11.2023 10:53 , Обновлено: 29.11.2023

Литовская школьница Инеса Пранскуте попала в скандал из-за участия в международном конкурсе детских рисунков, который организовала Беларусь. Чиновники из городской администрации посчитали "недопустимым" участие граждан Литвы, в том числе детей, в любых мероприятиях, в которых Беларусь или Россия выступают организаторами или участниками.

Поводом для критики в адрес руководства школы в местечке Гиркальнис в Расейнском районе Литвы стало участие одной из учениц в XVIII международном конкурсе живописи и графики “В родном краю”.

Как отмечается на официальной страничке учебного заведения в Facebook, международная комиссия - художники и учителя из Беларуси, Румынии, России и других стран - из 6057 работ выбрали 593 участника, которые получили дипломы лауреатов конкурса. Среди них оказалась и школьница из Литвы. При этом участники сами в Беларусь не ездили - туда лишь посылали их рисунки.

Несмотря на международный статус конкурса (в нём принимали участие дети из 16 стран - Беларуси, Болгарии, Китая, Венгрии, Германии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словении, Турции), местные чиновники администрацию школы раскритиковали.

“Творчество в контексте войны в Украине не может быть нейтральной сферой”, - заявил член горсовета Расейнского района Андрюс Баутронис, до недавнего времени занимавший пост мэра города Расейняй. По его словам, диплом участница конкурса, организованного Беларусью, “не повод для гордости”, сообщило литовское издание Delfi.

Директору школы Витаутас Булотас пришлось оправдываться, в том числе, и на страничке в соцсетях, где он выразил сожаление о том, что “стремление продвигать творческие способности детей имело такие негативные последствия”.

Директор заявил, что участие в данном конкурсе - инициатива отдельного учителя, а не администрации школы. После того, как на это обратили внимание чиновники горадминистрации, с учителем провели беседу и рекомендовали впредь “внимательно следить и не участвовать в конкурсах, в которых участвуют эти две страны”.

“Неважно, международные там конкурсы или нет. Избегать таких решений. Это позиция нашего государства, я сказал об этом”, – процитировало Булотаса Delfi.

При этом директор школы подчеркнул, что администрация школы “рада тому, что у нас учатся способные дети”.

“Дети не виноваты в том, что участвовали в таком конкурсе, они рады своим достижениям”, – отметил он.

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