Литовцы заберут не все грузовики? В Linava назвали причины

Опубликовано: 23.03.2026 11:48 , Обновлено: 23.03.2026

После объявления ГТК о том, что литовским грузовикам разрешили покинуть Беларусь, в литовской прессе появились сообщения, что спустя четыре месяца стоянки не все владельцы смогут быстро забрать свой транспорт.

По словам главы ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Эрландаса Микенаса, даже если Беларусь снизит плату за парковку вдвое, до 60 евро в день, некоторые компании все равно не смогут ее оплатить.

Напомним, что пока власти Беларуси официально не объявили, каким будет новый размер оплаты. Но пообещали снизить его «в разы».

[obnovleno_b]Председатель ГТК Владимир Орловский заявил в понедельник, что тариф за стоянки будет “в разы меньше того, который был установлен первоначально” и будет рассчитан “только из тех затрат, которые понес владелец стоянок, обеспечивая сохранность транспортных средств”.

По его словам, за хранение прицепа или полуприцепа потребует в семь раз меньше, чем ранее заявленные 120 евро. “Если полная сцепка - меньше в три раза”, - заявил Орловский.

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«Если бы сумму уменьшили на 50%, она составила бы 7,2 тысячи евро за автомобиль. Если у компании десять автомобилей, а это немного, то сумма достигла бы 72 тысяч евро. А если бы задержали 40 автомобилей?» — поделился подсчетами Эрландас Микенас с агентством BNS.

«Цена определит, сколько автомобилей останется в ожидании лучших времен, а сколько будет возвращено», — добавил он.

Микенас заверил, что чем больше снизится плата за парковку, тем больше перевозчиков смогут забрать свои автомобили. По его словам, Минску следует рассчитывать это исходя из затрат компании, управляющей парковкой, которые в определенные периоды должны быть ниже.

Он напомнил, что обычная цена парковочного места в Беларуси составляет 12–13 евро в день.

Но у литовских перевозчиков есть еще одна проблема. За время простоя многие водители (а это часто граждане Беларуси) ушли работать в другие компании.

«Перевозчики пытались удержать этих водителей, некоторые работодатели выплачивали им зарплату, но они определенно не стали ждать четыре месяца», — рассказал Эрландас Микенас.

Таким образом, у некоторых литовских перевозчиков просто может не оказаться в наличии достаточно персонала для того, чтобы эвакуировать свой транспорт.

Кроме того, он отметил, что проблемы могут возникнуть и из-за большого потока фур, пересекающих границу.

«Остаются вопросы о том, как они доберутся до Литвы, когда будет выпущено такое большое количество транспортных средств. Поэтому мы уже обратились в Таможенное управление за дополнительной помощью, хотя на начальном этапе, когда граница была открыта, мы общались и с пограничной службой, и с таможней, поскольку, по нашим расчетам, исходя из текущего потока, нам придется стоять на границе еще месяц», — сказал президент Linava.

В свою очередь, Альгирдас Игорис, советник отдела коммуникаций Таможенного управления Литвы, пообещала еще в пятницу агентству BNS, что если Минск освободит застрявшие грузовые автомобили, таможня готова принять их и обеспечить бесперебойное прохождение границы.

Напомним, что ГТК Беларуси сообщил, что обратился к литовским коллегам с предложением ускорить процесс таможенного контроля для возвращающихся фур.