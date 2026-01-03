Лавров позвонил в Минск и потребовал от США освободить Мадуро
Вечером 4 января министры иностранных дел Беларуси и России созвонились, чтобы обсудить итоги стремительной спецоперации США в столице Венесуэлы, в ходе которой были захвачены президент Мадуро и его жена.
Согласно сообщению российской стороны, Сергей Лавров заявил во время телефонного разговора, что США должны освободить Николаса Мадуро. В свою очередь, в сообщении МИД Беларуси говорится об «особой тревоге» Минска из-за такого развития событий.
В МИД Беларуси заявили, что спецоперация США стала «неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего уважения суверенитета и территориальной целостности государств».
Максим Рыженков и Сергей Лавров договорились координировать свои действия в ООН (Организации Объединённых Наций) по вопросу Венесуэлы.
«Цель – незамедлительное возвращение ситуации в правовое русло и обеспечение всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий», – говорится в сообщении МИД Беларуси.