Лавров позвонил в Минск и потребовал от США освободить Мадуро

Опубликовано: 03.01.2026 22:09 , Обновлено: 03.01.2026

Вечером 4 января министры иностранных дел Беларуси и России созвонились, чтобы обсудить итоги стремительной спецоперации США в столице Венесуэлы, в ходе которой были захвачены президент Мадуро и его жена.

Согласно сообщению российской стороны, Сергей Лавров заявил во время телефонного разговора, что США должны освободить Николаса Мадуро. В свою очередь, в сообщении МИД Беларуси говорится об «особой тревоге» Минска из-за такого развития событий.

В МИД Беларуси заявили, что спецоперация США стала «неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего уважения суверенитета и территориальной целостности государств».

Максим Рыженков и Сергей Лавров договорились координировать свои действия в ООН (Организации Объединённых Наций) по вопросу Венесуэлы.