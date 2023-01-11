Латвия запретила гражданам находится в Беларуси более 10 дней без регистрации

Опубликовано: 11.01.2023 12:45 , Обновлено: 11.01.2023

Латвия решила расторгнуть соглашение с Беларусью о взаимных поездках с 21 сентября 2023 года. Об этом сообщили в белорусском МВД со ссылкой на МИД.

Согласно решению, граждане Латвии, лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, а также лица, имеющие статус негражданина Латвии, не могут находиться в Беларуси без регистрации более 10 дней, объяснили в МВД. Раньше этот срок составлял до 30 суток.

При этом срок пребывания лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Латвии, и лиц, имеющих статус негражданина, не может превышать 90 суток в календарном году.

Кроме того, чтобы выехать из Беларуси, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Латвии, лицам со статусом негражданина, имеющим документ на возвращение, выданный компетентным органом, нужна виза для выезд.

[info_b]Латвия и Беларусь заключили соглашение для облегчения поездок жителей обеих стран. Оно вступило в силу с 1 августа 2008 года.[/info_b]

Напомним, что власти Беларуси продлили безвизовый въезд для граждан Польши, Литвы и Латвии до конца 2023 года. По данным ГПК на 3 января, с начала действия безвиза нашу страну посетили более 386 тысяч человек: более 249 тысяч литовцев, 26 896 неграждан и 88 247 граждан Латвии, а также свыше 21 тысячи граждан Польши.