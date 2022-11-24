Латвия разобрала мост на границе с Беларусью

Опубликовано: 24.11.2022 13:19 , Обновлено: 24.11.2022

Латвийские власти приказали разобрать на "Кургане дружбы" пешеходный мост через речку Синюха. Он находился на стыке границ Беларуси, Латвии и России.

В Латвии такие действия объяснили необходимостью строительства инженерно-технической инфраструктуры. Скорее всего, речь идёт об очередной стене на границе Беларуси.

“Даугавпилсское управление Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики проинформировало Полоцкий пограничный отряд о том, что 24 ноября будут производиться работы по демонтажу пешеходного моста через реку Синюха на стыке границ Беларуси-Латвии-России”, – сообщил представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко. По его словам, белорусская сторона не увидела необходимости работ латвийский строителей на латвийской территории. О чем сообщили “Витебские вести”.

[info_b]Курган Дружбы — монумент на стыке границ России, Беларуси и Латвии. Воздвигнут советскими властями 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

28 октября 2022 года на латвийской стороне были снесены мемориальные плиты, расположенные у подножия насыпного холма с «Дубом Дружбы».

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Напомним, ранее власти Латвии объявили о строительстве стены на границе с Беларусью. Ее необходимость обосновали потоками нелегалов с территории соседней страны. Капитальный забор высотой в четыре метра и с колючей проволокой сверху планируют завершить к концу 2023 года.

“Учитывая опыт Польши и Литвы, а также собственный опыт на границе с Россией, ограждение значительно снижает количество нелегальных пересечений границы”, — говорится в сообщении властей Латвии.