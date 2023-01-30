Кухарев обьявил столицу Зимбабве побратимом Минска

Опубликовано: 30.01.2023 17:43 , Обновлено: 30.01.2023

Мэр Минска Владимир Кухарев 30 января объявил, что решил подписать соглашение об установлении побратимских отношений между Минском и столицей Зимбабве Хараре.

Как известно, глава Минского горисполкома внезапно улетел в Зимбабве 29 января. Там он заявил, что “отработал много направлений деятельности”, но будет вести ещё переговоры “по продвижению наших товаров”.

“Надо работать в этом направлении более интенсивно, потому что Зимбабве – это страна, которая имеет очень хороший потенциал в самых различных сферах деятельности”, - заявил мэр Минска.

[info_b]Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. В 2000-е годы в стране начался экономический кризис, достигший пика в 2008 году, когда государственный долг достиг 131% ВВП, инфляция составила 231 000 000%, а ВВП упал на 17,76%. В итоге в стране отказались от своей валюты и перешли на валюты ЮАР, Ботсваны и США. Однако на фоне низкой базы в последние годы заметен рост экономики. Так, в 2022 году на ВВП страны вырос более, чем на 5% (для сравнения, в Беларуси упал на 4,7%).

Летом 2022 года власти Зимбабве ввели в обращение золотые монеты, чтобы стабилизировать национальный финансовый рынок и противостоять инфляции. [/info_b]