Кубраков объявил о начале проверки внутренних войск и спецназа - "Никакой чрезвычайной ситуации нет"
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в четверг, 8 января, доложил президенту Александру Лукашенко о ситуации в стране и о начале проверки некоторых частей внутренних войск и спецназа.
По словам министра, проверка носит плановый характер и не связана с какими-либо событиями.
“Я докладывал 1 января об оперативной обстановке, в том числе, а также об обеспечении охраны общественного порядка в новогодние праздники и конкретно в новогоднюю ночь. Хочу отметить, что оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем”, - заявил Кубраков.
По его словам, в ходе начавшейся проверки проверяется как техника, так и личный состав. Кроме внутренних войск проверку решили устроить и для спецподразделений “на готовность к противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ)”.
“Никакой чрезвычайной ситуации нет, это запланированное мероприятие. Все подразделения любого силового блока должны быть в постоянной готовности. Об этом и президент наш говорил ранее”, - ещё раз заявил глава МВД.