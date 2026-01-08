Кубраков объявил о начале проверки внутренних войск и спецназа - "Никакой чрезвычайной ситуации нет"

Опубликовано: 08.01.2026 15:03 , Обновлено: 08.01.2026

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в четверг, 8 января, доложил президенту Александру Лукашенко о ситуации в стране и о начале проверки некоторых частей внутренних войск и спецназа.

По словам министра, проверка носит плановый характер и не связана с какими-либо событиями.

“Я докладывал 1 января об оперативной обстановке, в том числе, а также об обеспечении охраны общественного порядка в новогодние праздники и конкретно в новогоднюю ночь. Хочу отметить, что оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем”, - заявил Кубраков.

По его словам, в ходе начавшейся проверки проверяется как техника, так и личный состав. Кроме внутренних войск проверку решили устроить и для спецподразделений “на готовность к противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ)”.