Крутой раскрыл планы Лукашенко на весну - "Не очень радужные доклады"

Опубликовано: 23.02.2026 08:51 , Обновлено: 23.02.2026

Глава Администрации Президента (АП) Дмитрий Крутой раскрыл детали рабочего графика Александра Лукашенко этой весной. По его словам, в ближайших планах главы государства - уделить внимание вопросам, по которым надзорные органы представили ему "не очень радужные доклады".

Речь в первую очередь о сельском хозяйстве и грядущим весенне-полевым работам. По словам Крутого, именно в этой сфере мониторинг со стороны Комитета государственного контроля и других надзорных ведомств выявил “не очень радужные” процессы, передало госагентство БЕЛТА.

Дальнейшие планы на весну, по словам Крутого, также достаточно напряжённые, поскольку в этом году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В Беларуси к этой дате будут приурочены юбилейные мероприятия, а глава государства планирует личную инспекцию пострадавших от аварии регионов.

“В этом году нужно уже подвести итоги соответствующих программ. Поэтому традиционно Президент планирует работать очень значительный отрезок времени именно в этих регионах, посмотреть своими глазами, как выполняются поручения по чернобыльской тематике”, - раскрыл планы Лукашенко глава его Администрации.

Также на весну запланирован ряд международных визитов, однако о них Крутой распространяться не стал, ссылаясь на “неустойчивость” геополитических планов.

“Наше геополитическое пространство меняется очень сильно, и могут быть определенные подвижки”, - пояснил он.