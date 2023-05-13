"Коварный" - Главком ВСУ Залужный рассказал, почему уважает Герасимова
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, за что уважает начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. По словам Залужного, он считает его "сильным, коварным, порой непредсказуемым врагом".
О своём отношении к начальнику Генштаба ВС России Залужный рассказал в интервью журналисту телеканала “1+1 Україна”, которое 12 мая выложили на youtube.
“В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас его, к сожалению, нет, ничего свежего не публикует. Но этого человека я читаю, его мнение как военного мне интересно”, - рассказал главком ВСУ.
Он назвал начальника Генштаба ВС России “сильным врагом”, которого украинским военным “нужно даже уважать - для победы”.
Отметим, что это не первый “комплимент” от Залужного в адрес Герасимова. Осенью прошлого года в интервью журналу The Time он назвал начальника российского Генштаба “умнейшим из людей” и признался, что сам “вырос на российской военной доктрине”.