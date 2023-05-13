"Коварный" - Главком ВСУ Залужный рассказал, почему уважает Герасимова

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Опубликовано: 13.05.2023 09:54 , Обновлено: 13.05.2023

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, за что уважает начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. По словам Залужного, он считает его "сильным, коварным, порой непредсказуемым врагом".

О своём отношении к начальнику Генштаба ВС России Залужный рассказал в интервью журналисту телеканала “1+1 Україна”, которое 12 мая выложили на youtube.

“В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас его, к сожалению, нет, ничего свежего не публикует. Но этого человека я читаю, его мнение как военного мне интересно”, - рассказал главком ВСУ.

Он назвал начальника Генштаба ВС России “сильным врагом”, которого украинским военным “нужно даже уважать - для победы”.

Отметим, что это не первый “комплимент” от Залужного в адрес Герасимова. Осенью прошлого года в интервью журналу The Time он назвал начальника российского Генштаба “умнейшим из людей” и признался, что сам “вырос на российской военной доктрине”.