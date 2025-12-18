Коммуналка, сотовая связь и импортная одежда. Лукашенко обратился к народу и парламенту

Опубликовано: 18.12.2025 17:20 , Обновлено: 18.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту, использовав для этого трибуну как раз только что открывшегося Всебелорусского народного собрания. Он предупредил собравшихся делегатов, что хочет говорить об экономике, а потому кому-то «будет скучно». Впрочем, в своей речи Александр Лукашенко затронул самые разные темы.

Для начала он пообещал, что тарифы ЖКХ будут расти без скачков.

«Люди к этому привыкли. Раньше было 5 долларов в год, сейчас половина базовой величины — 21 рубль. Никаких скачков здесь не будет», — заявил он.

«Результат промывки мозгов»

Президент заявил, что отказ белорусов от белорусской одежды и обуви является результатом промывки мозгов, и он напрямую влияет на национальную безопасность.

«Для нас, белорусов, выбор, какой товар купить – белорусский или иностранный, – это вопрос национальной безопасности. Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов… Мы же понимаем, что и тогда, и сегодня качество производимых белорусами товаров было и остаётся одним из лучших в мире», — заявил он.

«А ничего не горело»

Лукашенко заявил, что новости о горящих МАЗах в России — это информационные атаки конкурентов.

«Вы видите, какая конкуренция идет. В СМИ каждый раз: то там загорелся автобус МАЗ, то еще где-то его подожгли. Начинаем разбираться, а ничего не горело. Это конкуренция. Нас просто таким образом пытаются наклонить… Но есть вопросы и к нашему качеству. Надо, чтобы их не было!»

Частные маршрутки не запретят?

Говоря о проблемах с транспортным сообщением Минска и городов-спутников, президент заверил, что не будет запрещать частные маршрутки.

«Я никогда не был против свободного выбора человека, на чем ему перемещаться… Мы немедленно произвели немало автобусов, электробусов… и запустили по маршруту. Выбирайте!»

ЗВР потратят на заводы?

Лукашенко также поставил под сомнение необходимость сохранения рекордных золотовалютных резервов Беларуси, заявив, что доходы от них нужно вкладывать в реальную экономику.

«Действительно ли есть необходимость иметь такой объём, как нам диктуют западные системы? Полагаю, следует перестроить стратегию… Деньги должны работать! И доходы… должны быть вложены в реальный сектор экономики».

«Туалетную бумагу нормально не могут произвести»

Впрочем, по словам Лукашенко, в стране есть проблемы с самыми прозаичными сферами производства.

«Почему у нас валяется лес по всем опушкам, а страна на десятки миллионов импортирует мебель, бумажную упаковку и не может массово построить дешевые профилактории для телят? Туалетную бумагу не можем произвести нормально!» — возмутился он.

«Безобразное отношение соответствующих должностных лиц к этой отрасли, в которую, между прочим, за прошлую модернизацию вложено $2,5 млрд. Пока ни копейки не вернули. Или вы думаете, вам их кто-то спишет? Выкиньте эти мысли из головы. Про финишную, мешочную, крафт-бумагу в Светлогорске вы уже пять лет байками кормите весь народ».

«Уже который состав правительства не может показать реальный эффект по нашей триаде сырьевых товаров — древесина, лен, кожевенное сырье. Или вы безразличные люди, или у вас вообще нет никаких амбиций. Без амбиций никуда!» — пожаловался он.

«Нас здорово закалил»

Александр Лукашенко назвал опыт сотрудничества с Западом «закаляющим» и призвал к срочному развитию собственных критически важных производств.

«Нас здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом… Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать своё в микроэлектронике, робототехнике… Да, возможно, сегодня это сложно и дорого, но завтра это окупится многократно!»

Четыре полюса Земли

Лукашенко также изложил свое видение мировой политической архитектуры, выделив три центра силы, а затем добавил ещё один, но с оговоркой.

«В мире три полюса силы - Китай, Россия, США. На самом деле считаю четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований - полюс может рухнуть!» «Центром нового притяжения становится Индия. Поэтому… мы начали выстраивать конструктивный диалог с руководством США… Но это переговоры сильного с сильным. Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение».

Сотовая связь

Президент также потребовал улучшить качество сотовой связи в Беларуси.

«К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами. Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко прямо с трибуны поручил правительству решить проблемы со связью в течение 2026 года.