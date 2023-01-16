Колесникову перевели из санчасти в отряд колонии

Опубликовано: 16.01.2023 14:46 , Обновлено: 16.01.2023

Марию Колесникову перевели из санитарной части гомельской колонии в отряд. Об этом 16 января сообщила команда Виктора Бабарико в своем телеграм-канале.

По их информации, Мария уже начала работать, но «устает после смены».

При этом она «начинает набирать понемногу вес» и «чувствует себя нормально».

Напомним, ранее Колесникова из тюремного лазарета написала письмо своему отцу, в котором рассказала, что она «настроена позитивно и оптимистично и намерена быть здоровой!» и даже «иногда забывает, где находится».