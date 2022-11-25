Кочановой в России подарили ее портрет, авторства "известных художественных деятелей России"

🎥 Видео

Опубликовано: 25.11.2022 09:18 , Обновлено: 25.11.2022

Глава Совета Республики Наталья Кочанова улетела в Москву для встречи с российскими коллегами. А те подарили ей ее портрет.

По словам пресс-службы Совета Республики, картину написали сразу несколько “известных художественных деятелей России”, но конкретно какие не рассказали.

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А вот Валентина Матвиенко на видео, опубликованном пресс-службе Совета Республики, утверждает, что картину нарисовал некий студент. И что он уже рисовал ранее “известных политических деятелей.

“Мне кажется, красиво. Правда?” - спросила она Наталью Кочанову. Что та ответила, правда, не слышно.