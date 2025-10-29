КГБ предупредил об усилении контроля и военной технике на дорогах в районе на Минщине

Опубликовано: 29.10.2025 10:05 , Обновлено: 29.10.2025

Пресс-служба КГБ Беларуси сообщила, что с 29 по 30 октября в Пуховичском районе Минской области пройдут учения по реагированию на акты терроризма.

В них будут задействованы подразделения КГБ, МЧС, МВД, Следственного комитета и Минобороны. В связи с учениями на дорогах возможно появление военной и специальной техники.

Также жителей района предупредили об усилении контроля и временных ограничениях дорожного движения в зоне проведения учений. Конкретные улицы и участки дорог в КГБ не уточнили.