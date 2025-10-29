КГБ предупредил об усилении контроля и военной технике на дорогах в районе на Минщине
Пресс-служба КГБ Беларуси сообщила, что с 29 по 30 октября в Пуховичском районе Минской области пройдут учения по реагированию на акты терроризма.
В них будут задействованы подразделения КГБ, МЧС, МВД, Следственного комитета и Минобороны. В связи с учениями на дорогах возможно появление военной и специальной техники.
Также жителей района предупредили об усилении контроля и временных ограничениях дорожного движения в зоне проведения учений. Конкретные улицы и участки дорог в КГБ не уточнили.