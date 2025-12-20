Канопацкая вызвала Гайдукевича на сельхозбатл

Опубликовано: 20.12.2025 10:49 , Обновлено: 20.12.2025

Анна Канопацкая, кандидат в президенты Беларуси на двух последних выборах, вызвала на своеобразный сельхозбатл главу Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олега Гайдукевича. Его результаты Канопацкая предложила подвести через 5 лет, на очередном Всебелорусском народном собрании.

Выступая 19 декабря на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), Гайдукевич предложил закрепить какое-нибудь сельхозпредприятие за Канопацкой, ныне беспартийной, а в прошлом - членом Объединённой Гражданской партии (ОГП, партия не прошла перерегистрацию в 2023 году и де-юре упразднена в Беларуси). В своё время взять под крыло какой-нибудь колхоз власти предлагали Ярославу Романчуку, кандидату в президенты от ОГП на выборах 2010 года.

“Я до сих пор помню, как вы сказали здесь, в этом зале: колхоз ему взять — он отказался. Конец политической карьеры, потому что ни черта не хочет делать”, - заявил с трибуны ВНС Гайдукевич и сделал такое же предложение уже беспартиной Канопацкой.

Та вечером того же дня публично приняла вызов главы ЛДПБ, опубликовав открытое обращение к нему на своей страничек в Facebook.

“Выражаю согласие лично принять из рук государства сельскохозяйственное предприятие и продемонстрировать, как настоящая белорусская женщина, уроженка Полесья из простой крестьянской семьи, может трудиться, организовывать сельскохозяйственное производство и зарабатывать на этом хорошие деньги”, - написала Канопацкая, дочь первого официального долларового миллионера Беларуси Анатолия Трухановича.

Одновременно с этим она выдвинула встречное предложение Гайдукевичу - взять на себя персонально, а не в рамках партийной деятельности, какое-нибудь сельскохозяйственное предприятие и сойтись с ней “в честной конкурентной борьбе”. В качестве критериев для оценки победителя этого импровизированного сельхозбатла Канопацкая предложила взять показатели объемов производства, рентабельности предприятия, уровня зарплат работников, объёма инвестиций, а также создания новых рабочих мест. О них отчитываться лично Президенту она предложила ежегодно, а через 5 лет, на очередном Всебелорусском народном собрании - подвести промежуточные итоги “соревнования”.

“Призываю тебя как известного политика, популярного блогера, лидера партии ответить согласием на мое предложение. Мужчина и офицер с незапятнанной честью не может испугаться принять вызов своего политического оппонента. И пусть народ нас рассудит!” - бросила вызов Канопацкая.

Сам Гайдукевич пока на него не ответил.