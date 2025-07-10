Как новый закон Литвы о санкциях против Беларуси повлияет на торговлю? Юристы назвали главные нововведения

Опубликовано: 10.07.2025 09:26 , Обновлено: 10.07.2025

С 1 июля в Литве действует обновлённый закон «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины». Национальные санкции власти Литвы могут теперь вводить независимо от решений ЕС (Европейского союза) или ООН (Организации Объединённых Наций). И этот закон напрямую касается торговли с Беларусью.

“Это существенное изменение, ведь ранее Литва применяла санкции только в рамках международных договорённостей”, — сообщила адвокат Эвелина Тумакова-Кузмич из юридической фирмы TEGOS.

Что изменилось?

Новый закон позволяет властям Литвы:

Самостоятельно заморозить активы и запретить экономическую деятельность лиц и компаний, “поддерживающих Россию” или “несёт угрозу демократии”;

Ограничить экспорт и импорт товаров, технологий и услуг, приносящих выгоду России и Беларуси;

Вводить собственные меры, даже если ЕС отменит свои санкции или не сможет договориться об их продлении.

При этом литовские ограничения будут применяться только к тем, кто не попал под санкции ЕС, чтобы избежать дублирования.

“Без ведома, куда направляется продукция”: новые обязанности бизнеса

Одно из ключевых новшеств — требование к компаниям прописывать Due diligence в контрактах запрет на реэкспорт товаров в Россию и Беларусь. Если договоры уже заключены, у предприятий есть три месяца на внесение изменений.

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Due diligence — это процедура проверки контрагентов и сделок на предмет соответствия законодательству. Теперь компании обязаны сами анализировать, не способствуют ли их операции обходу санкций.

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“Закон исключает отговорки о незнании конечного назначения продукции”, — заявил ранее представитель МИД Литвы.

Исключения возможны для медицинских и гуманитарных поставок, но каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Санкции как “фашизм” и “военный полигон”

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее назвал западные ограничения “фашизмом”, заявив , что они направлены против всех белорусов, но призвал использовать их для ухода от зависимости от импорта.

“Для нас это — время возможностей”, — подчеркнул он 27 сентября 2024 года.

Зачем Литве собственный санкционный режим?

Согласно позиции властей Литвы, национальные меры — это “крайний случай”, если международная система окажется “неэффективной”.

При этом эксперты отмечают, что закон усилит контроль за цепочками поставок и усложнит торговлю с Беларусью и Россией.