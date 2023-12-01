Израиль возобновил войну с террористами ХАМАСа

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Опубликовано: 01.12.2023 08:53 , Обновлено: 01.12.2023

Крайний срок продления перемирия между Израилем и ХАМАСом истек, а новое соглашение так и не было объявлено. В результате ЦАХАЛ возобновил боевые действия против палестинских террористов.

Формально, крайний срок продления семидневного режима прекращения огня истек в 7 утра в пятницу. За час до этого момента Израиль заявил, что перехватил ракету, выпущенную из Газы. Вскоре после заявления израильских военных палестинские СМИ сообщили, что израильские удары были нанесены по северной части Газы.

По словам израильских военных, за несколько минут до истечения крайнего срока в израильских районах вблизи Газы снова зазвучали сирены, предупреждающие о ракетах.

Очевидцы в городе Газа и на севере сектора Газа сообщают, что начались ожесточенные столкновения между палестинскими террористами и израильскими войсками. В центральной части сектора Газа израильские танки начали обстрел боевиков вблизи лагерей беженцев Нусейрат и Бурейдж.

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