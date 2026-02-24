Израиль стал чаще разворачивать белорусов на границе. Приглашение и бронь - не гарантия въезда?

Опубликовано: 24.02.2026 11:18 , Обновлено: 24.02.2026

Израиль стал чаще разворачивать белорусов на границе. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Беларуси и перечислили те обстоятельства, которые чаще всего израильские власти учитывают, решая, впускать ли к себе гражданина нашей страны. Оказывается, ни наличие официального приглашения, ни бронь на жильё, ни наличие обратных билетов не гарантируют белорусам въезда в Государство Израиль.

В белорусском посольстве в Израиль 23 февраля заявили об “участившихся случаях отказов” во въезде в Израиль гражданам Беларуси, поэтому решили подробно рассказать на примерах, в каких случаях человека могут развернуть на границе по прилёту в Израиль.

Дело в том, что между нашими странами действует официальное соглашение о безвизовых поездках. Белорусы могут оставаться в Израиле до 90 дней в течение периода 180 дней без оформления визы. Но въезжать в страну по безвизу разрешается только со строго определёнными целями. Это может быть:

туристическая поездка,

поездка в гости к друзьям или родственникам по приглашению,

краткосрочная деловая поездка.

В любом случае перед поездкой белорусы обязаны оформить разрешение через систему обязательного предварительного уведомления (ETA-IL) Управления по делам регистрации населения и иммиграции Израиля. Но это разрешение, как подчеркнули в МИД Беларуси, само по себе не является гарантией въезда, а лишь подтверждает право человека прилететь или приехать на пограничный пункт пропуска.

“Окончательное решение о допуске на территорию страны принимается пограничной службой”, - подчеркнули в белорусском посольстве.

Из-за чего белорусов могут развернуть на израильской границе?

Одним из главных оснований для участившихся отказов во въезде в Израиль белорусские дипломаты назвали недостоверные данные, указанные в анкете, которую заполняют все въезжающие в страну.

В числе самых распространённых ошибок белорусов в ведомстве назвали попытки въехать без визы для поиска работы - для этого официально требуется рабочая виза. В случае, если пограничники заподозрят, что целью поездки на самом деле является трудоустройство в Израиле, ни наличие обратного билета, ни подтверждение бронирования гостиницы не уберегут человека от отказа.

“Израильские компетентные органы уделяют особое внимание выявлению подобных намерений”, - подчеркнули в МИДе, но всё же рекомендовали запастись не только выше названными документами, но ещё и медицинской страховкой, деньгами, достаточными для всего заявленного срока пребывания, а также письменным приглашением принимающей стороны, копией удостоверения личности и контактными данными приглашающего лица, если речь о частном визите.

При этом в ведомстве подчеркнули, что все эти данные пограничники вправе проверить и уточнить и место постоянного проживания туриста, и его источники дохода, и место постоянной работы или учебы, и даже наличие “устойчивых социальных и экономических связей” с Беларусью, чтобы исключить миграционные риски. Так что помимо всех выше перечисленных документов не лишним будет иметь при себе дополнительный пакет документов (особенно, если вы въезжаете в страну не в первый раз):

справка с места работы или учёбы,

документы о собственности в Беларуси,

справка о семейном положении.

“Подчеркиваем, что предоставление недостоверной информации, противоречивые ответы, сокрытие истинных намерений либо отказ от сотрудничества с сотрудниками пограничной службы, как правило, приводят к отказу во въезде. Наличие обратных билетов и подтвержденного проживания само по себе не является гарантией пропуска на территорию страны”, - подчеркнули в МИД Беларуси.

Более того, это же касается и наличие официального приглашения. Если речь идёт о поездке в гости к человеку, который ещё не получил официальный статус в Израиле (гражданство или свидетельство о натурализации), до окончательного оформления статуса он не вправе давать другим белорусам приглашение, даже если речь идёт о детях. На это требуется специальное разрешение компетентных органов Израиля.