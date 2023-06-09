Израиль осудил назначение Гигина по пост директора Национальной библиотеки Беларуси. Что произошло?

Опубликовано: 09.06.2023 12:36 , Обновлено: 09.06.2023

Лиор Хайят, пресс-секретарь МИД Израиля, выступил 9 июня с заявлением, в котором осудил назначение на пост директора Национальной библиотеки Вадима Гигина, который возглавлял до этого ещё и белорусское общество «Знание».

“В свете его антисемитских заявлений и отрицания Холокоста по различным поводам в прошлом, в отчете министерства Диаспоры об оценке антисемитизма за 2021 год Вадим Гигин упоминается как человек, который способствовал исключению еврейской памяти, которая является неотъемлемой частью памяти о Холокосте”, - заявили в МИД Израиля.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/LiorHaiat/status/1667051558507278338?t=HT3pwFzHWO_nDFZCWzPy9A&s=19”]

Пресс-секретарь МИДа Израиля утверждает, что в его стране не видят “никаких оснований для назначения такого человека на должность директора Национальной библиотеки Беларуси”.

[info_b]В МИД Беларуси на момент написания новости пока не отреагировали на выпад со стороны израильских коллег. Какие конкретно высказывания Вадима Гигина имел в виду МИД Израиля, там не уточнили.[/info_b]

Ранее, представляя Вадима Гигина коллективу, министр культуры Маркевич заявил, что Национальная библиотека Беларуси - символ белорусского государства.

“Руководить “алмазом знаний” - это почётно и одновременно очень ответственно. Основная задача - сохранить и приумножить вековой опыт Национальной библиотеки Беларуси”, - заявил чиновник.