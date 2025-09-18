Из-за закрытия границы Польшей пострадали 10 000 белорусских водителей - Politico

Опубликовано: 18.09.2025 13:06 , Обновлено: 18.09.2025

В Европе подсчитали, что решение Варшавы полностью закрыть границу с Беларусью, в том числе железнодорожное товарное сообщение, затронуло торговый маршрут, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС.

Не менее важно, что шатдаун сказался на судьбах тысяч белорусов, уехавших на заработки в соседнюю страну. Например, согласно данным Politico, в этой стране остались тысячи водителей из Беларуси.

“Полное закрытие границ является важнейшей проблемой не только для транспорта и логистики, но и для экономики в целом”, — сказал Артур Калисяк, директор по стратегическим проектам Польской отраслевой ассоциации транспорта и логистики.

Около 10 000 белорусских водителей, нанятых польскими транспортными фирмами, также застряли, добавил директор, не имея возможности вернуться на работу в Польшу или, наоборот, вернуться домой.

Издание Politico сообщило, что, несмотря на санкции против Минска, через Беларусь грузоперевозки из Китая в ЕС в 2024 году выросли на 10,6%, а стоимость товаров подскочила почти на 85% до 25,07 миллиарда евро. При этом такие поставки составляют примерно 3,7% от всех перевозимых из Китая в ЕС грузов.

По мнению экспертов, польские фирмы также могут пострадать. Контролируемая государством компания PKP Cargo заявила, что с кратковременными задержками можно справиться, но предупредила, что длительное закрытие переориентирует торговлю на юг, через Казахстан, Каспийское и Черное моря и далее в Южную Европу или Турцию.

Кстати, Польша объявила шатдаун всего через неделю после того, как PKP Cargo запустила свой первый грузовой поезд Варшава–Китай, перевозящий товары из нескольких европейских стран, — символический рейс, призванный укрепить роль Польши как транспортного узла и повысить международный авторитет PKP Cargo.