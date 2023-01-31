Истребители НАТО приблизились к белорусскому военному ИЛ-76МД

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Опубликовано: 31.01.2023 14:41 , Обновлено: 31.01.2023

Как стало известно только сейчас, истребители НАТО 27 января сопроводили белорусский военно-транспортный самолет ИЛ-76МД, когда тот летел над нейтральными водами Балтийского моря.

Полет проходил 27 января в рамках совместных лётно-тактических учений авиационных подразделений Беларуси и России. Во время его белорусский самолёт взлетел в Мачулищах и полетел в сторону Чкаловска в Калининградской области РФ. Белорусский ИЛ-76МД сопровождали два российских Су-27.

Смотрите видео:

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Однако над морем к компании присоединились плоский F-16, французский Rafale и финский F/A-18. Россияне сняли видео сопровождения, о чем сообщил тг-канал “От Винта”.

Таким образом ВВС стран НАТО, видимо, хотели показать, что такой полет может быть безопасным для белорусского военного самолёта только в мирное время. И что небо над Балтийским морем прикрыто многонациональными силами стран НАТО.