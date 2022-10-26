Ирландия запретила белорусам въезжать без национальной визы

Опубликовано: 26.10.2022 09:31 , Обновлено: 13.11.2024

Ирландия исключила Беларусь и Россию из программы краткосрочного безвизового въезда. Об этом сообщило правительство страны 25 октября.

Эта программа позволяла белорусам и россиянам, въехавшим в Великобританию, путешествовать по Ирландии без необходимости получения национальной визы.

Теперь же гражданам Беларуси и России для въезда в Ирландию придется отдельно получать ирландскую визу.

«Я подписала уставной документ об исключении России и Беларуси из списка стран, которые могут воспользоваться программой безвизового въезда в связи с продолжающейся российской агрессией против Украины, — заявила министр юстиции Хелен МакЭнти.

Кстати, летом ирландское правительство приостановило безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы, чтобы сохранить места для украинцев, вынужденных покинуть родину из-за российской военной агрессии.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что с 25 октября россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС, путешествующие с целью туризма, спорта или культуры, не допускаются на территорию Чехии. Такое решение было принято чешским правительством 12 октября по предложению Министерства иностранных дел.

Новость Телеграф