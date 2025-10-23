Игрушки и цветы. Стали известны необычные санкции ЕС в новом пакете против России

Опубликовано: 23.10.2025 14:30 , Обновлено: 23.10.2025

Согласно опубликованным официальным документам, Евросоюз в 19-м пакете санкций наложил ограничения не только на нефть и газ из России. Под запрет попали куда более необычные и, наоборот, прозаичные вещи.

Так, страны Евросоюза согласились, что теперь в Россию будет запрещено поставлять розы, рододендроны и азалии.

Не забыл ЕС и про ограничения на поставки в РФ листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Нельзя будет ввозить в Россию траву, мох и лишайники.

Также Евросоюз запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки с моторчиками.

«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских энергетических компаний, банков, криптобирж и юридических лиц в Китае. Путину становится все труднее финансировать свою войну. Каждый евро, который мы отказываем России, — это тот, который она не может потратить на войну. 19-й пакет не будет последним», — заявила еврокомиссар по международным отношениям Кайя Каллас. Как этому поможет запрет на игрушки и растения, в Еврокомиссии не пояснили.

Тем не менее, новый пакет ограничений ввёл запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС начиная с января 2027 года для долгосрочных контрактов и в течение шести месяцев для краткосрочных контрактов. Также санкции ужесточили существующий запрет на транзакции для двух крупнейших российских государственных производителей нефти («Роснефть» и «Газпром нефть»).

ЕС также включил в список китайские компании — два нефтеперерабатывающих завода и нефтетрейдера, — которые являются крупными покупателями российской сырой нефти.

В России уже прокомментировали новый пакет ограничений. “Санкции, которые они вводят против России, так, как они их задумывали, не работают. Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь работают против Европейского союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны”, - заявила Мария Захарова.

Что по Беларуси?

Новый пакет санкций ЕС отдельно упоминает Беларусь. Тут ограничения куда серьёзнее, чем запрет на розы. Он включает в себя пять новых списков, связанных с белорусским военно-промышленным комплексом.

В Еврокомиссии пояснили, что ограничения должны коснуться белорусских платежных сервисов, связанных с криптовалютой. Плюс Евросоюз расширил запреты на предоставление белорусским компаниям программного обеспечения, в том числе для банковского дела, финансов, коммерческих космических услуг, технического тестирования и анализа, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

МИД Беларуси пока не комментировал новый пакет санкций Евросоюза против белорусских компаний и некоторых граждан.