Хренин договорился в Хараре делиться опытом – «Беларусь в Европе, как и Зимбабве в Африке»

Опубликовано: 15.12.2025 15:21 , Обновлено: 15.12.2025

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел в столице Зимбабве Хараре переговоры с главой Минобороны Зимбабве Оппой Мучингури-Кашири. В сообщении пресс-службы белорусского ведомства говорится, что одной из главных задач он считает сотрудничество в области военного образования.

«Наша рабочая встреча в цветущем весеннем Минске в мае 2023 года заложила основы двустороннего военного сотрудничества Беларуси и Зимбабве. Сегодня в солнечном Хараре мы делаем очередной важный шаг на этом пути. Основная цель моего визита — активизация военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — заявил министр обороны Беларуси.

По его словам, в военном плане Беларуси «есть что предложить Зимбабве». Своим опытом с африканскими коллегами он предложил делиться по нескольким направлениям.

«Беларусь в Европе, как и Зимбабве в Африке, является редким островком стабильности в море конфликтов и противоречий, терроризма и трансграничной преступности», — заявил Виктор Хренин.

Он напомнил, что Оппа Мучингури-Кашири уже ознакомилась с «флагманом белорусского военного образования» — Военной академией Республики Беларусь.

В ответ министр обороны Зимбабве заявила, что ее страна намерена направить военного атташе в Беларусь.

«В условиях санкций мы смогли консолидировать вокруг себя друзей. Мы благодарны вам за поставки сельхозтехники, благодаря которой мы не только наладили свое сельское хозяйство, но и можем обеспечивать экспорт сельхозпродукции в соседние страны», — заявила Оппа Мучингури-Кашири.

[inf] Санкции против Зимбабве введены некоторыми западными странами и союзами (в том числе США, ЕС, Канада, Австралия) с начала 2000-х годов из-за обвинений в нарушениии прав человека, коррупции и в связи с земельными реформами. ЕС в 2025 году продлил их, сделав некоторые исключения.

Дипломатические отношения между Беларусью и Зимбабве были установлены 16 апреля 1992 года.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посещал Беларусь в июле 2015 года еще в качестве вице-президента, а в январе 2019 года — уже в качестве президента. В 2023 году Зимбабве посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. [/inf]