ГТК запретил литовским фурам покидать Беларусь

Опубликовано: 10.11.2025 09:30 , Обновлено: 10.11.2025

Белорусская таможня объявила, что с 9:00 утра 10 ноября литовским фурам запрещено пересекать границу в обоих направлениях. Таким образом, Беларусь ввела свои собственные ограничения после того, как Литва сначала закрыла КПП, а потом предложила пропустить к себе только литовские фуры.

В ГТК Беларуси такое решение обосновали «недружественной политикой» Литвы.

Грузовики при этом будут находиться на стоянках вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог», «Берестовица», «Бенякони», «Котловка».

«Если Литва продолжит недружественную политику и не пойдет навстречу литовским перевозчикам, белорусская сторона вправе принять в отношении данных транспортных средств предусмотренные законодательством меры», — говорится в заявлении Государственного таможенного комитета (ГТК)тмо.

В ГТК не уточнили, какие именно последствия могут быть для литовских грузовиков. Также в таможне заявили, что теперь литовские фуры смогут покинуть Беларусь только после открытия пунктов пропуска Литвой.

Напомним, что Литва закрыла границу с Беларусью для автомобильного транспорта после инцидентов с воздушными шарами, которые мешали работе литовских аэропортов. Вильнюс и Минск обменялись взаимными обвинениями в «гибридных провокациях» и возложили друг на друга вину.

По данным литовских властей, пункты пропуска на границе с Беларусью не будут работать до конца ноября. Однако Вильнюс предложил открыть свои КПП для пропуска застрявших в Беларуси литовских грузовиков. Минск ответил категорическим отказом.