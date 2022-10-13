Гродненский гостелеканал извинился за свою передачу про российского журналиста Дудя

Опубликовано: 13.10.2022 16:55 , Обновлено: 07.02.2023

Государственный телеканал «Гродно Плюс» 13 октября извинился перед зрителями за то, что их сотрудник пустил в эфир запись с упоминанием российского журналиста Юрия Дудя.

Там рассказали, что это произошло 11 октября. Инженер видеомонтажа выдала в эфир архивную запись рубрики «Личность дня», в которой рассказывают о людях, которые родились в этот день.

«С 2020 года в этой рубрике идет речь только о советских и белорусских актерах, музыкантах и писателях, не имеющих отношения к антигосударственным взглядам», — заявили на гостелеканале.

И добавили, что инженера за это наказали.

«Редакция телеканала приносит извинения зрителям, кого могла обидеть данная информация в эфире государственного телеканала. Редакция не разделяет взглядов данного героя, которые ярко выразились в отношении нашей страны после 2020 года. Мы благодарим наших телезрителей за бдительность. Подобная информация не имеет место быть в эфире государственного телеканала», — также сообщили на «Гродно Плюс».

Напомним, 10 марта 2022 года стало известно, что минский суд признал три видео с Yotube-канала «вДудь» российского журналиста Юрия Дудя «экстремистскими материалами».

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция ютуб-канала «вДудь» в виде роликов «Комиссаренко…», «Как жить…» и «…главное медиа» признана экстремистскими материалами», — было сказано в сообщении «ГУБОП».

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Кстати, последнее видео оценил сотрудник гостелеканала СТВ Григорий Азаренок. Он назвал Дудя «главным либеральным чучелом российского YouTube» и «вшивой гнидой».

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