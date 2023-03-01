ГПК разрешил полякам въезжать в Беларусь без виз через Литву и Латвию

Опубликовано: 01.03.2023 17:00 , Обновлено: 01.03.2023

В Госпогранкомитете РБ 1 марта сообщили, что полякам разрешили въезжать в Беларусь без виз через все пункты пропуска на границе с ЕС.

Таким образам, теперь поляки, при желании, смогут попасть в нашу страну по безвизовому режиму через Литву и Латвию.

Нововведение начнет действовать с 00 часов 2 марта по 31 декабря 2023 года включительно.

В ГПК объяснили такое решение «высоким спросом на белорусский безвиз».

[info_b]По данным Погранкомитета на 26 февраля, с 1 января 2023 года в Беларусь по безвизу въехали 5 633 гражданина Польши. А за все время действия безвизового режима нашу страну посетили 27 343 поляка. [/info_b]

Напомним, полякам разрешили без виз посещать Беларусь с 1 июля 2022 года «в целях поддержания добрососедских отношений».

К слову, с недавнего времени на границе Польши и РБ работает лишь один пункт пропуска для легковых автомобилей — Тересполь (Брест).