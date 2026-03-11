Глава Минобразования Беларуси предложил популяризировать русский язык

💼 Официально

Опубликовано: 11.03.2026 12:20 , Обновлено: 11.03.2026

Министр образования Беларуси Андрей Иванец, отправившись с визитом в Москву, заявил на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, что готов популяризировать русский язык.

«Республика Беларусь в лице Министерства образования и иных министерств полностью готова не только поддерживать и участвовать во всех инициативах, которые будут выдвигаться на полях Международной организации по русскому языку, но и вносить свои инициативы», — заявил он, выступая на конференции, передает БелТА.

По его словам, чиновникам Минобразования Беларуси «есть чем поделиться, есть что предложить».

«Поэтому очень хотелось бы, чтобы и Республика Беларусь стала площадкой к проведению знаковых, важных мероприятий, которые будут направлены на популяризацию и расширение использования русского языка», — заявил Андрей Иванец.

Свое предложение чиновник обосновал, заявив, что “русский язык для Республики Беларусь является точно таким же родным, как и белорусский”, а также является государственным.