Глава Мининформа дал указание госСМИ: "Чтобы никогда горячая война на нашей территории не возникла"

Опубликовано: 04.03.2026 12:37 , Обновлено: 04.03.2026

Министр информации Беларуси Марат Марков на итоговой коллегии ведомства дал собравшимся там журналистам государственных изданий ряд указаний. Среди них было и требование не допускать простых ошибок.

По словам министра, сотрудники госСМИ “обязаны давать качественный информационный продукт”, чтобы уровень доверия к их материалам рос среди белорусов. По его мнению, государственные СМИ должны стать “главным источником информации для наших телезрителей и пользователей”.

“Если вы этого добьетесь, значит, вы выполните свою основную функцию”, - подчеркнул Марат Марков.

“Вы должны делать качественный продукт - вы не имеете права допускать простейших ошибок, которые, к сожалению, зачастую становятся негативным маркером нашей работы, несмотря на все достижения”, - заявил он.

Также Марат Марков коснулся политических аспектов работы государственных СМИ. По его мнению, они находятся “на информационном фронте”.

“Вы видите, что происходит вокруг нас. Вы видите эти чудовищные события, которые ведут к гибели тысяч людей ежедневно. Я скажу прямо, как министр: воюйте на своем информационном фронте таким образом, чтобы никогда горячая война на нашей территории не возникла”, - дал указание министр.