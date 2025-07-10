Глава Генштаба Муравейко ответил, есть ли «желающие напасть на Беларусь»

Опубликовано: 10.07.2025 19:10 , Обновлено: 10.07.2025

Начальник Генштаба Вооружённых Сил Беларуси Павел Муравейко в интервью СБ ТВ ответил на вопрос, «есть ли желающие напасть на Республику Беларусь». По его словам, несмотря на то что «откровенных и открытых заявлений» о планах напасть на Беларусь не звучит, коллективный Запад «проводит комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке к войне».

На вопрос о том, что указывает на возможность конфликта, Муравейко перечислил ряд факторов, которые, по его мнению, свидетельствуют о намерениях Запада. Среди них:

масштабная милитаризация ;

; развёртывание национальных вооружённых сил и группировок объединённых сил НАТО;

национальных вооружённых сил и группировок объединённых сил НАТО; повышение оборонных бюджетов;

оборонных бюджетов; мероприятия оперативной и боевой подготовки с «явно наступательной» тематикой.

В этом контексте начальник Генштаба отдельно прокомментировал, как он выразился, «шумиху» вокруг предстоящих учений «Запад-2025». Он провёл параллель с учениями «Запад-2009», когда, по его словам, «по всей Европе звонили в колокола», опасаясь российской агрессии.

Муравейко заявил, что тогда после учений российские войска уехали, белорусские вернулись в пункты постоянной дислокации, а вот в Европе, по его утверждению, после этого появились «батальонные тактические группы» НАТО, количество которых «только возрастает».

«Я считаю, что эта шумиха — не что иное, как хорошо спланированная информационно-маскировочная операция по наращиванию боевого потенциала», — заявил Муравейко.

Свою оценку происходящего он также описал так: «Знаете, как работает принцип старый? Кто громче всех кричит „держи вора“? Именно вор. Вот кто громче всех кричит, что сейчас будет агрессия? Именно тот, кто готовится к этой агрессии», — высказал мнение начальник Генштаба.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как представители стран НАТО на недавнем саммите обязали самих себя повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

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Кроме того, Telegraf.news писал, как в Литве заявляли, что белорусско-российские военные учения «Запад» для них не представляют дополнительной угрозы.

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