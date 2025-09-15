Генпрокурор потребовал признать Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией

Опубликовано: 15.09.2025 13:42 , Обновлено: 15.09.2025

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед потребовал признать экстремистской организацией Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), а также его структурные подразделения, и запретить её деятельность на территории Республики, а также использование её символики и атрибутики. Соответствующее предложение Швед направил в Верховный Суд по предложению Комитета государственной безопасности.

Как пояснил 15 сентября начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев, после “переезда” ЕГУ в Вильнюс его деятельность начали “курировать и финансировать” иностранные государства, Европейский союз, а также неправительственные организации и фонды.

[inf]Европейский гуманитарный университет — частный университет, открытый в Минске в 1992 году. Был закрыт в 2004 году по требованию белорусских властей, после чего продолжил свою работу в литовском Вильнюсе. [/inf]

“ЕГУ позиционирует себя в качестве белорусского вуза в изгнании, он используется некоторыми спецслужбами сопредельных стран для нанесения ущерба интересам Беларуси в политической, гуманитарной и информационной сферах”, - заявил Брылев, обвинив иностранный вуз в “целенаправленной работе по дестабилизации социально-политической обстановки” в Беларуси.

По мнению Генпрокуратуры, целью ЕГУ является не образование, а “подготовка белорусской молодежи к реализации западных сценариев трансформации политической системы” внутри Беларуси и “продвижение “альтернативных” трактовок” исторических и культурных событий, а также “идей “европейскости"".

В ведомстве также упрекнули вуз в тесных связях с представителями политических и общественных организаций, признанных в Беларуси экстремистскими или террористическими формированиями, а также использовании интернет-ресурсов, которые официально признаны белорусскими судами экстремистскими материалами.

По словам Брылева, в отношении некоторых преподавателей и выпускников этого университета в Беларуси также возбуждены уголовные дела по таким статьям, как разжигание социальной вражды и розни, заговор с целью захвата государственной власти, призывы к санкциям для причинения вреда национальной безопасности Беларуси, а также за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.