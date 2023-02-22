Генпрокуратура подготовила закон против педофилов

Опубликовано: 22.02.2023 11:30 , Обновлено: 22.02.2023

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед 22 февраля сообщил, что ведомство подготовило законопроект о мерах против педофилов.

По его словам, документ предусматривает «установление отдельного порядка применения мер безопасности в отношении лиц, совершивших сексуальные преступления против детей».

Швед добавил, что Министерство здравоохранения разработало клинический протокол «Оказание медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами», в который включен алгоритм лечения лиц, страдающих педофилией.

Генпрокурор отметил, что в 2022 году установили 502 человека, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Потерпевшими признали 922 ребенка.