Генпрокуратура направила дело Тихановской и Латушко в суд
Генеральная прокуратура Беларуси 16 декабря заявила, что направила уголовное дело против Светланы Тихановской, Павла Латушко и других белорусов в суд.
Фигурантами также являются Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.
Их обвиняют в:
- заговоре с целью захвата власти;
- создании экстремистского формирования;
- призывах к санкциям и другим действиям, угрожающим нацбезопасности Беларуси;
- разжигании социальной вражды.
«В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, Следственный комитет начал против них «специальное производство», которое позволяет судить людей заочно, без их участия еще в конце октября.
Как сообщили в СК, Тихановскую обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса РБ.
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