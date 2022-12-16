Генпрокуратура направила дело Тихановской и Латушко в суд

Опубликовано: 16.12.2022 12:56 , Обновлено: 16.12.2022

Генеральная прокуратура Беларуси 16 декабря заявила, что направила уголовное дело против Светланы Тихановской, Павла Латушко и других белорусов в суд.

Фигурантами также являются Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Их обвиняют в:

заговоре с целью захвата власти;

создании экстремистского формирования;

призывах к санкциям и другим действиям, угрожающим нацбезопасности Беларуси;

разжигании социальной вражды.

«В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, Следственный комитет начал против них «специальное производство», которое позволяет судить людей заочно, без их участия еще в конце октября.

Как сообщили в СК, Тихановскую обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса РБ.

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